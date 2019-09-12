Запуск к МКС корабля Starliner отложили еще на три недели

12 сентября 2019 05:49 (UTC+04:00)

Отправка на Международную космическую станцию (МКС) первого американского корабля Starliner без экипажа перенесена с 6 на 28 октября, не исключена дальнейшая отсрочка запуска, сообщил РИА Новости в источник в российской ракетно-космической отрасли, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В августе другой источник в отрасли сообщил РИА Новости об отсрочке старта беспилотного Starliner с 17 сентября до 6 октября. До этого запуск намечался на 17 августа.

"Теперь старт корабля Starliner без экипажа планируется на 28 октября", - сказал собеседник агентства, добавив, что эта дата предварительная и не исключена дальнейшая отсрочка запуска.

Ранее сообщалось о переносе старта первого пилотируемого Starliner - с 30 ноября на 30 декабря. В его экипаж войдут астронавты НАСА Майкл Финк и Николь Аунапу Манн, а также астронавт Boeing Кристофер Фергюсон.

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