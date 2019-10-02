Иран продолжит сокращать ядерные обязательства

2 октября 2019 14:11 (UTC+04:00)

Тегеран продолжит сокращать обязательства по ядерной сделке до тех пор, пока не достигнет "нужного результата". Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в среду верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

"По ядерной проблеме мы продолжим сокращать (выполнение) обязательств, мы должны продолжить (это процесс) со всей серьезностью… до тех пор, пока не достигнем нужного результата", - сказал Хаменеи, чьи слова были опубликованы на его официальном сайте.

Верховный лидер Ирана на встрече с командованием Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) также отметил провал политики США по оказанию "максимального давления" на Иран.

Отношения США и Ирана ухудшились в последний год, когда США вышли из сделки с Тегераном по его ядерной программе. В ответ на это Иран также приостановил выполнение ряда положений договора. Кроме того, США вновь ввели санкции в отношении властей и компаний Ирана. Европейские участники сделки заявили о необходимости сохранить соглашение.

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