В Тель-Авиве бездомные будут питаться ресторанной едой

4 октября 2019 10:54 (UTC+04:00)

Специальные боксы, в которых работники ресторанов будут оставлять еду для бездомных, появились в Тель-Авиве. Первый такой бокс установлен в центре города, на улице Дизенгоф.

Автор проекта, стартующего в ближайшие дни, социальный активист Эльад Ашкенази рассказал РИА Новости, что идея пришла ему в голову, когда он работал в ресторане несколько лет назад, передает Day.Az.

"Я работал несколько лет назад в заведениях общепита - ресторанах, пекарнях, и с болью видел, какое огромное количество (еды) выбрасывается, когда заведения закрываются, просто потому, что ее никто не купил или не съел. При этом бездомные вынуждены рыться в помойках. Я начал брать эту еду и отдавать бездомным, которых я видел на улицах. Это отнимало у меня довольно много времени. И я начал думать, что же я могу сделать, чтобы оптимизировать процесс? После нескольких месяцев раздумий я придумал такие боксы, закрывающиеся на кодовые замки, куда сотрудники ресторанов смогут класть непроданные блюда для бездомных", - рассказал Ашкенази.

Не востребованную за ночь еду будут выкидывать только утром. Цифровой код от замков будет известен работникам заведений общепита и местным бездомным, обитающим на городских улицах, вне зависимости, к какой категории те принадлежат – евреям, арабам или нелегальным мигрантам из Африки, которых много в южных районах города. По словам Эльада Ашкенази, число людей, нуждающихся в такой поддержке, все время меняется, но в среднем их около 500.

Участвовать в проекте согласились пять ресторанов, причем два из них - это большие сети, имеющие филиалы в разных районах города. Уговорить хозяев этих заведений было гораздо меньшей проблемой, чем получить необходимые разрешения.

"Люди легко откликнулись на мою идею, а вот получение различных бумаг и прочая бюрократия потребовали гораздо больше сил и времени – около двух лет", - отмечает общественный активист.

Кодовые замки нужны для того, чтобы этой едой не смогли воспользоваться те, кто может обеспечить себя сам, подчеркивает Ашкенази.

"Для тех, кто просто голоден и не хочет платить за продукты, в городе заработает другой проект под названием "Холодильник", но я уже не имею к нему никакого отношения", - отмечает Ашкенази.

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