Премьер Японии получил письмо от президента Южной Кореи на фоне обострения отношений

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ получил письмо от президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина на фоне обострения отношений между двумя государствами, которое наблюдается в последние месяцы. Об этом в четверг сообщило агентство Киодо, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его информации, письмо от южнокорейского президента было передано главе японского правительства премьер-министром Республики Корея Ли Нак Ёном, с которым у Абэ в четверг состоялись переговоры. О содержании письма на данный момент не сообщается. Премьер Южной Кореи находится в Японии с визитом в связи с участием в церемонии интронизации нового императора Японии Нарухито, для которого Ли Нак Ён также привез поздравительное письмо от южнокорейского президента.

Отношения между Токио и Сеулом обострились на фоне торговых разногласий между государствами. В начале июля Япония ужесточила контроль за экспортом в Республику Корея трех видов материалов, необходимых для производства современных полупроводников и дисплеев различных электронных устройств. В августе Токио вывел Южную Корею из списка стран, в которые без ограничений поставлялись японские наноматериалы и высокотехнологичные составляющие. В сентябре Сеул исключил Японию из аналогичного собственного списка приоритетных партнеров.

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