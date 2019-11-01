Президент Мексики и премьер Канады обсудили торговый договор Мехико, Оттавы и Вашингтона

1 ноября 2019 01:21 (UTC+04:00)

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в четверг обсудил с канадским премьером Джастином Трюдо отношения двух стран в ходе телефонных переговоров. Об этом лидер латиноамериканского государства сообщил в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я поговорил с Джастином Трюдо, премьер-министром Канады, чтобы поздравить его с переизбранием, - написал Лопес Обрадор. - Мы согласились с тем, что нужно поддерживать хорошие отношения и продолжать убеждать членов Конгресса США в важности одобрения торгового договора между Мексикой, США и Канадой на благо трех стран". Либеральная партия, которую возглавляет Трюдо, 21 октября победила на парламентских выборах.

Новый трехсторонний торговый договор 30 ноября 2018 года подписали Трюдо, президент США Дональд Трамп и предшественник Лопеса Обрадора Энрике Пенья Ньето. Документ пришел на смену Соглашению о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA), действовавшему с 1994 года.

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