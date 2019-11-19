В работе Facebook и Instagram произошел сбой

19 ноября 2019 03:26 (UTC+04:00)

Пользователи социальных сетей Facebook и Instagram по всему миру столкнулись со сбоями в их работе. Это следует из опубликованных во вторник данных на странице сервиса Downdetector, отслеживающего стабильность популярных интернет-ресурсов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Неполадки также возникли в работе приложения Facebook Messenger. Чаще других на сбои жалуются пользователи из США, Великобритании, Польши, Португалии, Бразилии.

Пользователи из России о серьезных проблемах при работе с указанными сервисами практически не сообщают, следует из данных Downdetector.

Как отмечается, поступают жалобы о неполадках при отображении новостных лент и проблемах при входе в учетные записи. Около 16% пользователей сообщают о полном отключении социальных сетей.

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