Представительница Польши победила на детском Евровидении

24 ноября 2019 22:08 (UTC+04:00)

Представительница Польши Виктория Габор стала победительницей международного песенного конкурса "Детское Евровидение-2019", финал которого прошел в городе Гливице, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По результатам голосования профессионального жюри и зрителей она набрала 278 баллов.
На втором месте представитель Казахстана, а на третьем – Испании.

Результат участников определялся по сумме голосования профессионального жюри и зрителей на сайте конкурса. В отличие от взрослого Евровидения, зрители могли голосовать за свою страну. При этом нужно было выбрать минимум троих понравившихся участников.

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