Ученые назвали опасность недосыпа и переизбытка сна

6 декабря 2019 05:44 (UTC+04:00)

Отсутствие здорового сна может привести к проблемам с сердцем даже у тех, кто регулярно уделяет время тренировкам и ведет здоровый образ жизни. К такому выводу пришли ученые Колорадского университета в Боулдере. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, пишет MedicalXpress.

В ходе семилетнего исследования эксперты изучили режим сна, генетические данные и медицинские показатели 461 тысячи человек в возрасте от 40 до 69 лет, у которых никогда не было сердечного приступа.

Выяснилось, что люди, спавшие меньше шести часов в сутки, на двадцать процентов более подвержены риску инфаркта, нежели те, кто спал от шести до девяти часов. При этом у тех, кто тратил на сон больше девяти часов, вероятность сердечного приступа возросла на 34 процента.

Исследователи отметили, что сон продолжительностью от шести до девяти часов снижает риск инфаркта у генетически предрасположенных к сердечным заболеваниям людей на 18 процентов.

Кроме того, недостаток сна может влиять на слизистую оболочку артерий или эндотелия, а также на развитие воспалительных клеток в костном мозге, тогда как слишком долгий сон может спровоцировать воспаление в организме.

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