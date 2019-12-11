Компания Nike создала купальник для мусульманок

11 декабря 2019 06:45 (UTC+04:00)

Американская спортивная компания Nike разработала купальник для мусульманок. Коллекция Victory Swim появится во всех фирменных магазинах с 1 февраля 2020 года, отметили в издании The Sun, передает Trend со ссылкой на Рен ТВ.

Полностью закрытый купальный костюм и отдельный хиджаб для плавания созданы из быстросохнущей легкой ткани, которая также защищает от солнца. В компании отметили, что новая коллекция привносит инновации в "скромные купальники".

"Коллекция Nike Victory Swim Collection демонстрирует силу инноваций, позволяющих всем женщинам открыть для себя радость спорта", - рассказала креативный директор компании Марта Мур.

В 2017 году компания выпустила спортивный хиджаб для женщин-мусульманок.

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