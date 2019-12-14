Названы вызывающие бессонницу продукты

14 декабря 2019 07:39 (UTC+04:00)

Употребление продуктов с высоким содержанием рафинированных углеводов повышает риск возникновения бессонницы. К такому выводу пришли исследователи из Колледжа врачей и хирургов при Колумбийском университете. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает MedicalXpress.

Авторы научной работы проанализировали данные более чем 50 тысяч женщин в постменопаузе, которые раскрыли свой рацион питания. Согласно их выводам, такие продукты, как сахар, белый хлеб и рис повышают уровень сахара в крови, что является одной из причин бессонницы.

По словам специалистов, организм выпускает инсулин в попытке снизить уровень сахара в крови. Это может привести к выбросу гормонов, в том числе адреналина и кортизола, которые провоцируют нарушение сна.

Ученые посоветовали включить в рацион овощи и фрукты, поскольку они благоприятно влияют на сон.

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