Названы вызывающие бессонницу продукты

Употребление продуктов с высоким содержанием рафинированных углеводов повышает риск возникновения бессонницы. К такому выводу пришли исследователи из Колледжа врачей и хирургов при Колумбийском университете. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает MedicalXpress.

Авторы научной работы проанализировали данные более чем 50 тысяч женщин в постменопаузе, которые раскрыли свой рацион питания. Согласно их выводам, такие продукты, как сахар, белый хлеб и рис повышают уровень сахара в крови, что является одной из причин бессонницы.

По словам специалистов, организм выпускает инсулин в попытке снизить уровень сахара в крови. Это может привести к выбросу гормонов, в том числе адреналина и кортизола, которые провоцируют нарушение сна.

Ученые посоветовали включить в рацион овощи и фрукты, поскольку они благоприятно влияют на сон.

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