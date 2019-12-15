Искусственный интеллект допишет десятую симфонию Бетховена

15 декабря 2019 23:35 (UTC+04:00)

Команда музыковедов и программистов попробует завершить незаконченное произведение Людвига ван Бетховена к 250-летию со дня рождения композитора. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает Le Figaro.

Результат будет представлен 28 апреля 2020 года в Бонне и станет одним из центральных событий праздничных торжеств.

Композитор начал работать над этой симфонией, когда дописывал знаменитую девятую и оду "К радости", но в результате после его смерти осталось всего несколько рукописных набросков и планов.

Команда специалистов попробует закончить за Бетховена, используя методы машинного обучения и программы, которые уже проанализировали все имеющиеся наследие композитора. Исходя из выявленных алгоритмов, искусственный интеллект создаст продолжение партитуры.

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