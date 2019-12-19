Генассамблея ООН приняла резолюцию о борьбе с героизацией нацизма

19 декабря 2019 03:28 (UTC+04:00)

Генеральная Ассамблея (ГА) ООН приняла российский проект резолюции о борьбе с "героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

За документ проголосовало 133 страны, то есть на четыре больше, чем в предыдущем году. США и Украина традиционно высказались против, 52 государства, включая Австрию, Францию, Турцию, Чехию и Словакию, воздержались.

Резолюция, соавторами которой в этом году стали более 60 стран, содержит настоятельный призыв к государствам "ликвидировать все формы расовой дискриминации всеми соответствующими средствами, в том числе, если этого требуют обстоятельства, законодательно".

В резолюции также подчеркивается обеспокоенность Генассамблеи по поводу "использования информационных технологий, интернета и социальных сетей, в особенности для обращения к детям и молодежи, неонацистскими группами… в целях усиления воздействия распространяемых ими идей ненависти и вербовки новых членов в разных странах". При этом сделана оговорка, что интернет можно также использовать для борьбы с такими группами.

Генассамблея рекомендует "принять надлежащие конкретные меры, в том числе в законодательной области и в сфере образования,… чтобы предотвратить пересмотр итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных во время Второй мировой войны".

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