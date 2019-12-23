У Галапагосских островов затонула баржа

23 декабря 2019 08:46 (UTC+04:00)

Более двух тонн дизельного топлива попало в воды акватории острова Сан-Кристобаль, входящего в состав Галапагосского архипелага в Тихом океане, после того как в местном порту затонула баржа. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье в Twitter администрации национального природного парка Галапагосских островов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Баржа затонула после того, как на нее упал с пирса подъемный кран, с помощью которого на судно пытались погрузить дизельный генератор. В результате происшествия пострадал один человек.

"Национальный парк совместно с ВМС Эквадора устанавливают защитный барьер и укладывают впитывающие материалы для снижения риска для окружающей среды из-за инцидента, в результате которого затонула баржа Orca с 600 галлонами (около 2,3 тонн) дизельного топлива", - отмечается в сообщении администрации парка.

Как заявил в свою очередь в Twitter Рауль Ледесма Уэрта, министр охраны окружающей среды Эквадора, в состав которого входит архипелаг, он распорядился выделить все необходимые ресурсы для устранения последствий ЧП.

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