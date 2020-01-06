Расходы Boeing из-за кризиса с 737 MAX составят $15 млрд в первой половине года

Расходы американского авиастроительного концерна Boeing из-за кризиса, связанного с самолетами модели 737 MAX, эксплуатация которых была приостановлена после двух катастроф, могут составить до $15 млрд в первой половине 2020 года. Об этом сообщила в понедельник газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По их данным, в эту сумму входят расходы на модернизацию лайнера, необходимую для того, чтобы возобновить его эксплуатацию, а также компенсационные выплаты авиакомпаниям, в парке которых числятся 737 MAX, и семьям погибших в двух авиакатастрофах. Ранее сообщалось, что родственники каждой из 346 жертв авиакатастроф получат по $144,5 тыс. в качестве компенсации от Boeing. В связи с этим, приводит издание мнение аналитиков, руководство компании намерено взять кредит на сумму около $5 млрд, который помог бы покрыть эти расходы.

Помимо этого, указывает газета, руководство компании намерено погасить оформленные ранее задолженности, а также закрыть сделку по приобретению за $4 млрд 80% акций коммерческого подразделения бразильского авиаконцерна Embraer.

Эксплуатация Boeing 737 MAX была приостановлена после двух катастроф. 10 марта 2019 года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек.

Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы улучшения характеристик маневренности. После этого многие страны, включая Россию, США и государства Евросоюза, по соображениям безопасности приостановили эксплуатацию самолетов данной серии.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.