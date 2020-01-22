Защита Ассанжа подаст иск против Эквадора в комиссию при ОАГ

Защита основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа подает иск против правительства Эквадора в Межамериканскую комиссию по правам человека при Организации американских государств (ОАГ), сообщил РИА Новости, как передает Trend, его адвокат Карлос Поведа.

"Мы уже подаем иск против эквадорского правительства в Межамериканский суд по правам человека по делу Ассанжа, мы подаем его в связи с нарушением (государством - ред.) обязательств по (предоставлению) права на убежище и международной защите Ассанжа, несмотря на то, что он является гражданином Эквадора, а также в связи с нарушением его прав человека", - заявил Поведа.

Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Слушания по вопросу экстрадиции начались 2 мая.

Власти США сообщили в конце мая, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. Ранее его обвиняли по одному пункту в сговоре с целью компьютерного взлома. В случае выдачи в США Ассанжу грозит многолетнее тюремное заключение.

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