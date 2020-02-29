Саммит АСЕАН - США отложили из-за коронавируса

Специальный саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и США, который должен был пройти в марте в Лас-Вегасе (штат Невада), перенесен на неопределенный срок из-за опасений, вызванных распространением коронавируса нового типа. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на источники в американской администрации, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

1 ноября 2019 года президент США Дональд Трамп направил лидерам АСЕАН предложение о проведении данного мероприятия. Он не участвовал во встречах по линии ассоциации в 2018 и 2019 годах. На последнем саммите АСЕАН, который прошел в ноябре 2019 года в Бангкоке, американскую делегацию возглавляли помощник президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен и министр торговли Уилбур Росс.

В послании от 1 ноября 2019 года глава государства отметил, что встреча в Лас-Вегасе позволит АСЕАН и США расширить и укрепить взаимное сотрудничество в особо важных сферах.