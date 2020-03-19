Звезда «Ла-Ла Ленда» отменила свадьбу из-за эпидемии коронавируса
Американская актриса Эмма Стоун отменила свадьбу из-за эпидемии коронавируса. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Ленту.ru", сообщает издание Daily Mail.
31-летняя Стоун перенесла торжество с продюсером и режиссером Дэйвом Маккери, которое было запланировано в Лос-Анджелесе на прошлых выходных. Из-за введения в городе карантина и появления новых случаев инфицирования влюбленные решили не собирать гостей на мероприятие. О новой дате пара сообщит позже, когда определится.
Стоун и Маккери встречаются с 2017-го. В декабре прошлого года сообщалось, что звезда «Ла-Ла Ленда» выйдет замуж. Ее жених режиссер Дэйв Маккери выложил селфи, на котором актриса продемонстрировала в камеру кольцо с камнем на безымянном пальце.
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