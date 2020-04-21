Премьеру нового "Бэтмена" перенесли из-за коронавируса

Премьеры целого ряда своих фильмов перенесла американская кинокомпания Warner Bros. В их числе продолжение франшизы "Бэтмен". Об этом, как передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ, сообщает интернет-издание "Дедлайн".

По данным издания, премьера очередной картины про человека-летучую мышь пройдет 1 октября 2021 года, хотя ранее она была намечена на 25 июня того же года.

Фильм снимает режиссер Мэтт Ривз. В главных ролях заняты Роберт Паттинсон, Зои Кравиц, Коллин Фаррел и другие.

15 марта Warner Bros.сообщила о приостановке съемок, которые начались в Лондоне. Причиной стала пандемия коронавируса.

Ранее режиссер Мэтт Ривз также подчеркивал, что не хотел бы переносить работу над картиной в другое место и продолжит съемки в Великобритании, едва улучшится эпидемиологическая ситуация.

Также Warner Bros. изменила премьеры других своих фильмов. В частности, "Флэш" планируется показать почти на месяц раньше 3 июня вместо 1 июля 2022 года. Вторая часть фильма "Шазам" перенесена с 1 апреля на 4 ноября 2022 года.

Китай 31 декабря сообщил во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке пневмонии неизвестного происхождения. 7 января было объявлено, что она вызвана коронавирусом нового типа. 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией. Во всем мире установлено более 2,4 миллиона случаев заражения, умерли более 165 тысяч заболевших.