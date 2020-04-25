Число умерших из-за коронавируса в мире превысило 200 тыс.

Общее количество умерших из-за коронавируса нового типа в мире превысило 200 тыс. Об этом, как передает Trend, свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе официальных заявлений властей, а также выводов экспертов и СМИ в странах, где отмечены случаи заболевания.

По последним данным, в мире заразились по меньшей мере 2 млн 845 тыс. человек, а умерли 7,05% из них - порядка 200,5 тыс. Отметка в 100 тыс. умерших была преодолена 10 апреля, таким образом, этот показатель удвоился почти за две недели. При этом выздоровел примерно каждый четвертый заразившийся - 737,4 тыс. пациентов.

Больше всего летальных случаев зафиксировано в США, на которые приходится примерно треть всех случаев заболевания в мире. Там умерли 5,67% инфицированных - 52,1 тыс. человек. Следом идет Италия, где умерли 13,51% заболевших - 26 384 пациента. На третьем месте в мире Испания, где умерли 10,24% инфицированных - 22 902 человека.