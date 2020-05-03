Стало известно, когда может состояться восстановление международного авиасообщения

Восстановление международного авиасообщения может состояться в середине лета. Такое мнение выразила официальный представитель авиакомпании "Аэрофлот" Юлия Спивакова в эфире телеканала "Россия-24" в воскресенье, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Точные сроки полетов назвать пока сложно, но вот если смотреть на оптимистичные прогнозы, то восстановление международного сообщения может начаться в середине лета", - сказала она.

"Но пока что точно можно сказать, что мы сохраним усиленную дезинфекцию самолетов, пока будет оставаться такая необходимость", - добавила Спивакова.

По мнению официального представителя авиакомпании, после пандемии коронавируса возможно введение особых мер предосторожности для пассажиров и перевозчиков. "Не исключено, что в дальнейшем появятся рекомендации и, возможно, даже требования соблюдать определенную дистанцию между пассажирами", - подчеркнула она.