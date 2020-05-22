Экстренное заседание Совета НАТО пройдет 22 мая в связи с выходом США из ДОН

Штаб-квартира НАТО подтвердила планы провести 22 мая заседание Совета НАТО в связи с односторонним решением США покинуть Договор по открытому небу (ДОН).

Об этом, как передает Trend, сообщил ТАСС в четверг сотрудник пресс-службы альянса.

В штаб-квартире НАТО также выразили озабоченность якобы "избирательным применением этого договора со стороны России".

"Все союзники (страны альянса согласны, что контроль над вооружениями, разоружение и нераспространение являются ключевыми элементами для достижения безопасности альянса. На саммите НАТО в 2018 году главы государств и правительств стран НАТО выразили свою озабоченность в отношении избирательного применения Россией Договора по открытому небу, и что этот факт подрывает безопасность альянса. В особенности мы озабочены тем фактом, что Россия ограничила [инспекционные] полеты над своими отдельными районами. Союзники намерены интенсивно консультироваться относительно будущего этого договора, и Североатлантические совет соберется завтра для обсуждения этой проблемы", - сообщили в пресс-службе.