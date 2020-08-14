СБ ООН начал голосование по резолюции США о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана

Совет Безопасности ООН начал процедуру письменного голосования по проекту резолюции США о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, результаты голосования будут объявлены в пятницу, 14 августа, после 17:30 по нью-йоркскому времени (15 августа, 01:30 GMT+4).

"Председатель Совбеза принял решение о начале письменной процедуры голосования", - сказал собеседник агентства. С марта из-за удаленной работы Совбеза голосование проводится письменно. После начала процедуры у стран есть 24 часа, чтобы передать сотрудникам секретариата свое решение. Результаты объявляет председатель СБ ООН, которым в августе является постпред Индонезии.

Срок действия ограничений на ввоз оружия в Иран, согласно условиям ядерной сделки, истекает 18 октября 2020 года. Представители США неоднократно отмечали, что будут добиваться продления эмбарго, несмотря на свой выход из иранской сделки. Постпред США при ООН Келли Крафт назвала голосование по американскому документу "выбором между миром и террором". Она также заявила, что США хотят "загнать в угол Россию и Китай", которые выступали против резолюции.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в июне направил на имя генсека ООН письмо, в котором говорится об отсутствии объективных оснований для обсуждения в Совбезе продления оружейного эмбарго в отношении Ирана. Как напомнил российский министр, предусмотренный резолюцией 2231 СБ ООН порядок поставок в Иран вооружений и военной техники носит временный характер. Лавров уточнил, что применение положений об ограничениях на ввоз оружия в Иран после 18 октября 2020 года никогда не предполагалось и не существует ни правовых, ни иных причин пересматривать это.