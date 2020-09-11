Сильный взрыв прогремел в иорданском городе Эз-Зарка

Сильный взрыв прогремел в ночь на пятницу в иорданском городе Эз-Зарка.

Об этом сообщил телеканал Al Arabiya, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным телеканала Sky News Arabia, инцидент произошел на складе боеприпасов. В результате взрыва погибли два человека, еще трое пострадали.