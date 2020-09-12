Генассамблея ООН призвала отказаться от односторонних санкций против развивающихся стран

Генассамблея ООН призвала страны воздержаться от введения не соответствующих международному праву односторонних санкций против развивающихся государств. Такой призыв содержится в принятой поправке к резолюции "Всеобъемлющие и скоординированные меры реагирования на пандемию коронавирусного заболевания (COVID-19)", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Генассамблея ООН "рекомендует государствам воздерживаться от введения в действие и применения любых односторонних экономических, финансовых и торговых мер, которые не соответствуют нормам международного права и Уставу Организации Объединенных Наций и препятствуют полному достижению цели экономического и социального развития, особенно в развивающихся странах".

Открытие сессии ГА ООН и общеполитические дебаты высокого уровня традиционно проходят в сентябре. Это центральное событие международной политики, в ходе которого представители всех 193 стран ООН выступают с трибуны Генассамблеи, а также проводят многочисленные двусторонние и многосторонние встречи. В этом году общеполитические дебаты высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН пройдут в последнюю неделю сентября, но из-за пандемии коронавируса они будут организованы в онлайн-формате.