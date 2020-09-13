SpaceX планирует испытать корабль для полетов на Марс на высоте 18 км

Американская компания SpaceX предпринимателя Илона Маска готовит к испытательному полету на высоту более 18 км прототип космического корабля Starship, предназначенного для будущих полетов на Марс, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"SN8 (модификация корабля) с носовым обтекателем и стабилизаторами будет готов приблизительно через неделю", - указал Маск в Twitter. По его словам, специалисты SpaceX проведут несколько огневых испытаний прототипа корабля, после чего будет осуществлен тестовый "полет на высоту 60 тыс. футов и возвращение" его на Землю. Предприниматель подчеркнул, что "гарантирует захватывающее" зрелище, а также выразил благодарность за поддержку жителям ближайших к испытательному полигону в районе Бока-Чика (штат Техас) населенных пунктов.

В начале сентября SpaceX провела очередные летные испытания прототипа корабля Starship на полигоне в районе Бока-Чика. Корабль модификации SN6 поднялся на высоту 45,7 м и совершил плавную посадку на асфальтированную площадку, расположенную рядом со стартовым столом.