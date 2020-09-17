В NASA заявили о необходимости выработки американских ценностей на Луне

Руководитель NASA Джим Брайденстайн указал на необходимость выработки американских ценностей на Луне, передает Trend со ссылкой на Газета.ru.

По его словам, такие меры необходимы для успешного интернационального взаимодействия.

Глава NASA привел в пример установленные нормы поведения в Арктике, которые препятствовали появлению там ядерного оружия и использования территории в военных целях.

Брайденстайн подчеркнул, что американская лунная программа «Артемис» позволит установить свод норм поведения в космосе, «которые представляют американские ценности». При этом он объяснил, что эти ценности отражают прежде всего открытость в науке.

«Все хотят отправиться на Луну, все хотят на Марс. Вы хотите быть частью этого с США? Мы будем руководить, но нам нужно, чтобы все следовали базовым нормам поведения», — заключил глава NASA.