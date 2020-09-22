Huawei могут не разрешить участвовать в создании сетей 5G в Германии

Китайская корпорация Huawei может быть исключена из процесса внедрения систем мобильной связи пятого поколения (5G) на территории Германии. Об этом в понедельник сообщила газета Die Welt, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, правительство ФРГ подготовило новый законопроект об IT-безопасности, содержащий критерии, применяемые к компаниям, желающим участвовать в развитии интернет-связи в Германии. В ближайшее время, как указывает издание, он будет представлен в парламенте.

"Эти критерии настолько строги, что у китайского Huawei нет шансов на успех", - отмечает газета.

Корпорация Huawei, как подчеркивает Welt, предлагает недорогие и технически незаурядные продукты. Однако, по мнению критиков, использование подобных устройств небезопасно. В частности, как пишет издание, скептики опасаются того, что КНР может применять компоненты продукции Huawei для воздействия на работу таких стратегически важных объектов, как электростанции и больницы.

На данный момент, как утверждает газета, законопроект еще окончательно не согласован. Его обсуждением занимаются МВД и МИД ФРГ.