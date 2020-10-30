ВОЗ зарегистрировала за сутки в мире более 479 тыс. случаев коронавируса

Число подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом в мире превысило 44 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 479 тыс. Это второй из самых высоких показателей увеличения заболеваемости за сутки после рекордного роста, зафиксированного 24 октября (более 489 тыс.), свидетельствуют опубликованные в четверг данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По состоянию на 19:15 мск 29 октября, в ВОЗ поступили сведения о 44 351 506 инфицированных и 1 171 255 умерших. Число заразившихся за 24 часа выросло на 479 417, а умерших на 7 126. Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о заболеваемости и летальных исходах, предоставляемые государствами.

В Европейском регионе ВОЗ за сутки было выявлено 239 085 новых случаев COVID-19. На втором месте - Северная и Южная Америка (143 411 случаев), на третьем - Юго-Восточная Азия (59 127).

Больше всего инфицированных, по информации ВОЗ, на 29 октября зарегистрировано в США - 8 683 298. Далее следуют Индия (8 040 203), Бразилия (5 439 641), Россия (1 581 693), Франция (1 203 068), Испания (1 136 503), Аргентина (1 116 609), Колумбия (1 033 218), Великобритания (942 279), Мексика (901 268), Перу (892 497) и Южная Африка (719 714).