Роналду набрал 250 млн подписчиков в Instagram

Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду набрал 250 млн подписчиков в социальной сети Instagram, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

Отметим, что это самый большой показатель среди пользователей Instagram во всем мире.

Напомним, что Роналду был признан лучшим игроком XXI века по версии издания Globe Soccer.