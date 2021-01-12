ВОЗ сообщила о создании резервов вакцины от Эболы на случай срочного реагирования

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и ее партнеры создали на территории Швейцарии чрезвычайные запасы вакцины от лихорадки Эбола - всего 6890 доз. Этот резерв может быть срочно отправлен по запросу в любую страну, в которой зафиксирована вспышка смертельно опасной болезни, отмечается в распространенном во вторник в Женеве сообщении ВОЗ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Подчеркивается, что вакцина "складирована в Швейцарии и готова к отправке в государства для чрезвычайного реагирования", а также что решение о ее предоставлении "будет принято в течение 48 часов после получения просьбы от страны". В целом полное расчетное время поставок составляет семь дней.

Помимо ВОЗ в создании чрезвычайного резерва приняли участие Детский фонд ООН, гуманитарная организация "Врачи без границ" и Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца. "Пандемия заболевания COVID-19 напоминает нам о невероятной силе вакцин в спасении жизней от смертоносных вирусов", - заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. Благодаря вакцинам от Эболы появилась возможность предотвращать эту болезнь, отметил он. Решение о создании чрезвычайного резерва препарата представляет собой "прекрасный пример солидарности, научного подхода и сотрудничества международных организаций и частного сектора", констатировал глава ВОЗ.

В организации пояснили, что на настоящий момент складировано 6890 доз вакцины. Однако в текущем месяце и в дальнейшем резервы будут пополняться. "Может потребоваться от двух до трех лет для достижения рекомендованного Стратегической консультативной группой экспертов по иммунизации уровня в 500 тыс. доз", - отметили в ВОЗ.