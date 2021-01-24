В ЮНЕСКО назвали образование одним из приоритетов при восстановлении после пандемии

Сфера образования должна получать больше внимания и инвестиций при восстановлении сообществ после пандемии коронавируса, однако пока наблюдается тенденция к сокращению финансирования. Об этом говорится в заявлении генерального директора Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) Одре Азуле, опубликованном в воскресенье, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня, в этот Международный день образования, я призываю страны и партнеров сделать образование приоритетным как всеобщее благо, как часть восстановления, - призвала она. - Нам нужен план поддержки с достаточным объемом финансирования для безопасного открытия школ, ориентированный на наиболее обездоленные слои населения и позволяющий вернуть образование в нужное русло для поколения COVID-19".

В заявлении подчеркивается, что образование стоит далеко не на первом месте в списке на восстановление: по прогнозам организации, этот сектор получит лишь 0,78% от общего объема помощи в мире. Кроме того, из-за пандемии финансовая поддержка образования сократилась на 12%. "Первоначальные вложения в программы по восстановлению сократят в дальнейшем на три четверти затраты, необходимые для устранения ущерба, нанесенного COVID-19", - подчеркивают в организации.

"Чтобы обеспечить безопасное возвращение в классы, ЮНЕСКО призвала 100 миллионов учителей и преподавателей во всем мире уделять приоритетное внимание кампаниям по вакцинации", - говорится в коммюнике.

Согласно данным организации, более 800 млн школьников и студентов, или более половины всех учащихся в мире, по-прежнему сталкиваются с серьезными перебоями в обучении. Так, в 31 стране школы полностью закрыты, еще в 48 других сокращено время занятий. С начала пандемии все учебные заведения в мире были полностью закрыты в среднем 3,5 месяца, при этом местами этот показатель доходил до 5,5 месяцев, что означало потерю большей части учебного года, гласит заявление. Но если в первую волну пандемии к такой мере прибегли 190 стран, то теперь ограничения сняты в 101 из них.

"Продолжительные и повторяющиеся закрытия школ наносят растущий психосоциальный урон учащимся, увеличивая потери в обучении и риск их отсева, а также непропорционально затрагивая наиболее уязвимые слои населения, - считает Азуле. - Поэтому полное закрытие школ должно быть крайней мерой, а их безопасное открытие - приоритетной задачей".