Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 113 млн
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 113,7 млн. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По данным университета, за истекшие сутки 27 февраля в мире выявлено более 369 тыс. новых случаев коронавируса. Общее число заболевших составило 113 784 735 человек.. Из них 2 525 401 человек умерли, 64 243 283 человек выздоровели.
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