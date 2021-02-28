Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 113 млн

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 113,7 млн. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным университета, за истекшие сутки 27 февраля в мире выявлено более 369 тыс. новых случаев коронавируса. Общее число заболевших составило 113 784 735 человек.. Из них 2 525 401 человек умерли, 64 243 283 человек выздоровели.