Курс биткойна растет на заявлениях главы Tesla

В мире 24 марта 2021 19:12 (UTC+04:00)
Курс биткойна растет на заявлениях главы Tesla

Биткойн дорожает в среду после того, как глава Tesla Inc. Илон Маск заявил, что эту криптовалюту можно использовать для покупки электромобилей, выпущенных его компанией, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Теперь вы можете купить Tesla за биткойны", - написал Маск в твиттере. Он добавил, что те, кто находится за пределами США, смогут сделать то же самое "позже в этом году".

Маск также отметил, что полученные таким образом биткойны будут сохранены и не будут переводиться в традиционную валюту, сообщает MarketWatch. Он сказал, что Tesla будет использовать только "внутреннее программное обеспечение с открытым исходным кодом" для приема платежей.

Курс биткойна к 17:54 (GMT+4) вырос на 4,3% - до $56,689 тыс., по данным CoinDesk. За три месяца он подорожал в 2,4 раза, за последний год - почти в девять раз. Рекордного уровня в $61 556 стоимость криптовалюты достигала 13 марта.

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