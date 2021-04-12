На территории Сент-Винсента и Гренадин массово отключается свет из-за извержения вулкана
Массовые отключения электричества и перебои с подачей воды фиксируются в северных районах Сент-Винсента и Гренадин из-за извержения вулкана Суфриер. Об этом в воскресенье сообщает агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Отмечается, что руководство страны продолжает эвакуацию населения из близлежащих районов. Власти соседнего Барбадоса сообщают, что ветер доносит пепел из вулкана до территории острова.
Извержение вулкана Суфриер началось в пятницу утром. На территории Сент-Винсента и Гренадин, где проживают более 100 тыс. человек, сильной вулканической активности не наблюдалось с 1979 года. Одно из крупнейших извержений вулкана Суфриер произошло в 1902 году и унесло жизни более 1 тыс. человек.
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