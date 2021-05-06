Глава ВТО призвала увеличить поставки вакцин от коронавируса из РФ, Китая, Бразилии и Кубы

Генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала высказалась за увеличение поставок вакцин от коронавируса из России, Китая, Бразилии и Кубы. Выступая в среду в Женеве на заседании Генерального совета ВТО, она подчеркнула, что восстановление глобальной экономики после пандемии может быть устойчивым только в случае обеспечения равного доступа в мире к средствам терапии и диагностики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как отметила гендиректор, членам ВТО следует подумать, как ответить на потребности в средствах борьбы с пандемией. "Такие страны, как Россия, Китай, Бразилия и Куба, у которых есть вакцины в разработке или которые уже делятся их вакцинами с другими, должны рассмотреть пути увеличения поставок, чтобы мы могли расширить объем вакцин в мире", - сказала она.

Оконджо-Ивеала призвала государства, "заказавшие больше вакцины, чем им в действительности нужно, поделиться с другими" либо через механизм COVAX, либо иным образом. Она считает, что необходимо уменьшить число экспортных ограничений и запретов, мешающих борьбе с вызываемым коронавирусом заболеванием COVID-19. По ее словам, число таких препятствий уже снизилось со 109 до 51, однако "требуется продолжать снижение". Гендиректор высказалась также за увеличение возможностей для производства вакцины в мире.