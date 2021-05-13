В работе Twitter произошел сбой
Сбой в работе сервиса микроблогов Twitter наблюдается в ряде стран мира в четверг. Об этом свидетельствуют данные платформы Downdetector, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
В основном жалобы поступают из США, Канады, Великобритании и Японии. Пользователи сообщают о неполадках в работе сайта и мобильных приложений соцсети.
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