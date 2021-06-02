Председатель СБ ООН призвал провести совещание ближневосточного квартета

Баку/Trend/- Члены ближневосточного "квартета" (ООН, ЕС, Россия и США) должны без промедления провести совещание в связи с витком напряженности в зоне палестино-израильского конфликта. Об этом во вторник заявил постоянный представитель Эстонии при ООН Свен Юргенсон на пресс-конференции в связи с началом эстонского председательства в Совете Безопасности (СБ) всемирной организации в июне,сообщает Trend со ссылкой на ТАСС

"Я не вижу какой-либо альтернативы двухгосударственному решению", - сказал он. "Но каждая волна насилия уменьшает вероятность двухгосударственного решения", - подчеркнул Юргенсон. "Нужно как можно скорее вновь провести встречу "квартета" на высоком уровне", - добавил постпред Эстонии.

Он полагает, что следует создать условия для "стабилизации мира". "Все это по-прежнему является очень хрупким", - добавил диипломат, говоря о режиме прекращения огня. Юргенсон также отметил необходимость "возобновления мирных переговоров".