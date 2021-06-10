В НАТО заявили о намерении нарастить коммерческую и военную активность в Арктике
Страны Североатлантического альянса намерены в ближайшие годы нарастить коммерческую и военную активность в Арктике. Об этом в среду заявил верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе Тод Уолтерс в ходе онлайн-конференции Атлантического совета, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Так как мы упомянули Арктику, наша цель - рассмотреть [возможность] увеличения там своей активности с коммерческой и военной точек зрения", - сказал он.
По словам генерала, США и НАТО, в частности, намерены обеспечить в регионе безопасную навигацию для коммерческих судов в международных водах, правила которой, как он утверждает, якобы нарушаются Россией и Китаем.
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