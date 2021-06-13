Глава ВОЗ допустил версию о лабораторном происхождении коронавируса

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адан Гебрейесус на саммите "Большой семерки" заявил, что не исключает версию лабораторной утечки COVID-19, и Китай должен помочь в расследовании источника вируса. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщает издание Daily Mail.

"Думаю, эти люди должны узнать, откуда возник вирус, они этого заслуживают. Это нужно для того, чтобы в дальнейшем мы могли предотвратить повторение пандемии", – приводит слова гендиректора ВОЗ издание.

По его словам, со стороны Китая не было достаточной "прозрачности и сотрудничества" в начале расследования происхождения коронавируса.