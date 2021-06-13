Глава ВОЗ допустил версию о лабораторном происхождении коронавируса
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адан Гебрейесус на саммите "Большой семерки" заявил, что не исключает версию лабораторной утечки COVID-19, и Китай должен помочь в расследовании источника вируса. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщает издание Daily Mail.
"Думаю, эти люди должны узнать, откуда возник вирус, они этого заслуживают. Это нужно для того, чтобы в дальнейшем мы могли предотвратить повторение пандемии", – приводит слова гендиректора ВОЗ издание.
По его словам, со стороны Китая не было достаточной "прозрачности и сотрудничества" в начале расследования происхождения коронавируса.
Лента новостей
Президент Евросовета высоко оценил передачу Азербайджаном задержанных армян в обмен на предоставление Арменией карты минных полей
Очередная победа Верховного главнокомандующего ВС Азербайджана: Подписавшая акт о капитуляции Армения теперь вынуждена предоставить карты минных полей
Отказ в аккредитации комментатора «Матч ТВ» на ЕВРО-2020 в Баку связан с регламентом УЕФА и азербайджанским законодательством - "Независимая газета"
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посмотрели матч Уэльс-Швейцария на Бакинском Олимпийском стадионе (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев: Мы приближаемся к получению определенной информации о заложенных армянами минах
Президент Ильхам Алиев: Заявление, подписанное 10 ноября прошлого года, не является просто Заявлением о прекращении огня, как пытаются преподнести некоторые страны
Президент Ильхам Алиев: Если Армения желает войны, то получит такой же результат, как осенью прошлого года
Президент Ильхам Алиев: В последние семь месяцев после окончания войны более 100 азербайджанцев погибли или пострадали из-за отказа Арменией в предоставлении нам карт минных полей
Президент Ильхам Алиев: Вандализм и варварство – эти два слова можно использовать для того, чтобы показать содеянное армянским государством на наших землях в годы оккупации
Президент Ильхам Алиев: Мы действовали в рамках международного права, на основе Устава ООН, предоставляющего всем странам право самозащиты
Президент Ильхам Алиев: Победа, одержанная нами в Отечественной войне, является новым этапом развития Азербайджана и региона
Президент Ильхам Алиев: Внешнеполитический курс Азербайджана преследует цель укрепления сотрудничества со всеми странами мира
Говорить о формировании коллективного иммунитета к COVID-19 у населения пока рано - минздрав Азербайджана
Нормализация эпидемиологической ситуации в Азербайджане обуславливает новые ослабления карантина - минздрав
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева подписали некролог в связи с кончиной Чингиза Каджара
Полад Бюльбюль оглы выразил соболезнования Патриарху Московскому и всея Руси в связи с кончиной архиепископа Бакинской и Азербайджанской епархии РПЦ Александра Ищеина