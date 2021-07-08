Транспортный самолет пропал с экранов радаров в Колумбии
Транспортный самолет Douglas DC-3 в четверг пропал с экранов радаров вскоре после взлета из аэропорта в городе Вильявисенсио в центральной части Колумбии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в обнародованном заявлении Управления гражданской авиации (УГА) республики.
На борту воздушного судна, согласно предварительным данным, находились три человека, включая членов экипажа. Сотрудники спасательной службы УГА и представители других ведомств приступили к поиску самолета.
Лента новостей
Состоялось очередное заседание Наблюдательного совета Азербайджанского инвестиционного холдинга (ФОТО)
Новое деление экономических районов Азербайджана обеспечит реализацию эффективной инвестиционной политики – министр
В случае продолжения провокаций на границе Армения окажется в еще более плачевном положении - азербайджанский депутат
ЕС готов внести вклад в экономическое развитие стран «Восточного партнерства» после COVID-19 – Еврокомиссар
В Азербайджане подвели итоги мониторингов соблюдения правил карантина в местах религиозного поклонения
Новое экономическое деление Азербайджана важно с точки зрения реинтеграции освобожденных территорий в экономику - депутат
На улицах французского города появились фотографии азербайджанцев и Баку. Реза Дегати рассказывает о реалиях Карабаха (ФОТО)
Hesab.az, AsanPay, Portmanat и Gpp.az добавили функцию «Сделать пожертвование в Фонд Возрождения Карабаха»
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Турция уверенно шагают вместе во имя построения выгодного для всех, благополучного и достойного будущего
Президент Ильхам Алиев: Наша победа в Отечественной войне и текущие процессы - это достижения азербайджано-турецкого братства
Президент Ильхам Алиев: Самым большим торжеством новой геополитической реальности является Шушинская декларация
Президент Ильхам Алиев: Наш мир в настоящее время сталкивается с рядом рисков, создающих угрозу глобальной безопасности
Глава Администрации Президента Азербайджана встретился с еврокомиссаром по вопросам расширения и политике соседства
Израильские компании готовы сотрудничать с Азербайджаном на освобожденных территориях – посол (Эксклюзив) (ВИДЕО)
Потрясающий мир азербайджанских ковров в России, или Бакинское детство министра культуры Татарстана (ФОТО)