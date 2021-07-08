Транспортный самолет пропал с экранов радаров в Колумбии

Транспортный самолет Douglas DC-3 в четверг пропал с экранов радаров вскоре после взлета из аэропорта в городе Вильявисенсио в центральной части Колумбии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в обнародованном заявлении Управления гражданской авиации (УГА) республики.

На борту воздушного судна, согласно предварительным данным, находились три человека, включая членов экипажа. Сотрудники спасательной службы УГА и представители других ведомств приступили к поиску самолета.