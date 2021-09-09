На саммите ШОС объявят о начале приема Ирана в организацию

На саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет 16-17 сентября в Таджикистане, будет объявлено о начале процедуры приема в ее члены Ирана, пишет в четверг газета "Коммерсант", передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

На данный момент в ШОС входят восемь стран: Казахстан, Кыргызстан, Китай, Россия, Таджикистан, Узбекистан, Индия и Пакистан. Газета отмечает, что намеченный на 16-17 сентября саммит ШОС станет для организации юбилейным: она была создана 20 лет назад.

"И, как стало известно "Ъ", вскоре участников объединения станет девять. На предстоящем саммите в Душанбе главы государств, по информации источников "Ъ", должны объявить о начале приема в свои ряды Ирана", - говорится в публикации.

"Сам процесс присоединения Тегерана к ШОС при этом может занять еще некоторое время. У Дели и Исламабада на это ушло почти два года. Но сам факт, что он будет официально запущен, - это уже прорыв, поскольку Иран провел в "предбаннике" организации более десяти лет", - отмечается в публикации.