Ученые раскрыли лучшую диету для долголетия

Ученые Института Бака по исследованию старения в США рассказали о диете, которая может существенно увеличить продолжительность жизни. Об этом пишет Express, передает Trend со ссылкой РЕН ТВ.

Медики утверждают, что излишнее потребление углеводов создает большую метаболическую нагрузку на организм человека. Так, постоянное увеличение уровня сахара в крови приводит не только к росту веса, но также к ухудшению обмена веществ и риску появления сердечно-сосудистых заболеваний. Избыток инсулина в крови ведет к высокому кровяному давлению, накопления холестерина и онкологии.

Американские ученые считают, что именно по этой причине необходимо придерживаться низкоуглеводной диеты, которую они назвали "эликсиром молодости" и долголетия. Биологи считают, что лучше всего придерживаться кетогенной, или же кето-диеты (это диеты с высоким содержанием жиров и очень низким содержанием углеводов). По словам ученых, она способствует сохранению памяти человека, а также двигательных функций, помимо этого увеличивая продолжительность жизни. Диета положительно сказалась на состоянии добровольцев, среди которых были пациенты с диабетом второго типа. Им удалось не только похудеть, но и снизить уровень сахара в крови.

Еще одним важным правилом для долголетия американские ученые считают увеличение количества продуктов на растительной основе в рационе. Так, любители растительной пищи во время наблюдений имели на 16% более низкий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, в числе которых сердечные приступы, инсульт и сердечная недостаточность.