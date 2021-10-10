Принц Уильям назвал члена королевской семьи, которого считает «угрозой» для династии
Принц Уильям считает сына королевы Елизаветы II принца Эндрю «угрозой» для королевской семьи. Об этом сообщает The Times, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным издания, британская королевская семья планирует навсегда отстранить Эндрю от общественной жизни.
«Он ни при каких обстоятельствах не вернется, семья никогда этого не допустит. Уильям не поклонник дяди Эндрю», - сказал близкий к принцу источник.
По словам другого источника, больше всего принца Уильяма раздражает «грубое и неблагодарное» отношение Эндрю к своему высокому положению, которое герцог Кембриджский считает «риском» и «угрозой для семьи».
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