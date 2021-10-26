Киберспорт могут включить в программу Олимпиады

В мире 26 октября 2021 22:09 (UTC+04:00)
Киберспорт могут включить в программу Олимпиады

Президент Федерации компьютерного спорта (ФКС) России Дмитрий Смит заявил, что киберспорт будет включен в программу Олимпийских игр, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Газету.Ru.

«Мы ведем работу в этом направлении. Лично я убежден, что включение киберспорта в олимпийскую программу — вопрос времени. Дело в том, что у киберспорта слишком большая аудитория, кроме того во многом Олимпиада — это позиционирование спорта вне политики. И именно киберспорт лучше всего подходит под это определение», — сказал Смит.

17 октября российская команда Team Spirit в финале The International 10 по Dota 2 одержала победу над китайским коллективом PSG.LGD со счетом 3:2.

Победители турнира заработали более $18,2 млн призовых.

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