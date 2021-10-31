Страны G20 приняли итоговое коммюнике на саммите в Риме

Лидеры стран Группы двадцати (G20) признали необходимость достижения глобальной углеродной нейтральности к середине XXI века. Об этом говорится в декларации по итогам саммита G20 в Риме, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы признаем необходимость достижения глобальных чистых нулевых выбросов парниковых газов, или углеродной нейтральности, к середине века или примерно к середине столетия", - отмечается в документе.

Страны Группы двадцати призывают принять меры для ограничения роста глобального потепления на уровне 1,5 градусов Цельсия.

"Мы признаем, что последствия изменения климата при 1,5 градусах Цельсия намного ниже, чем при 2 градусах. Удержание [потепления] на уровне 1,5 градусов потребует значимых и эффективных действий и приверженности со стороны всех стран", - говорится в документе.

Лидеры стран Группы двадцати будут противостоять глобальным вызовам, влияющим на их экономику, в том числе не допускать сбоев в цепи поставок.

"Мы остаемся бдительными к глобальным вызовам, которые влияют на нашу экономику, например, таким как сбои в цепочках поставок. Мы будем работать вместе, чтобы выявлять и решать эти проблемы по мере восстановления наших экономик и поддерживать стабильность мировой экономики", - говорится в документе.