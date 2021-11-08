В Белоруссии сообщили о стрельбе на границе с польской территории

Стрельба на белорусско-польской границе слышна с польской территории, сообщил в понедельник официальный представитель государственного пограничного комитета Белоруссии Антон Бычковский, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Стрельба слышна с польской территории. Причины нам неизвестны", - сказал Бычковский "Интерфаксу".

Ранее в соцсетях появились сообщения о стрельбе на белорусско-польской границе, где с белорусской стороны скопились тысячи ближневосточных мигрантов, которые пытаются проникнуть на польскую территорию.

Ранее в Госпогранкомитете Белоруссии заявили, что ситуация на белорусско-польской границе, остается крайне напряженной, перед заграждениями находятся около 2 тыс. человек, в том числе значительное количество женщин и детей. "По словам иностранцев, конечной целью их маршрута является ЕС, где они хотят обратится с ходатайством о предоставлении защиты, а территорию Белоруссии они не рассматривают как место пребывания", - говорилось в сообщении в телеграм-канале ГПК в понедельник.