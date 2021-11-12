Crew Dragon-3 состыковался с МКС

Корабль Crew Dragon американской компании SpaceX с четырьмя астронавтами на борту стартовал к Международной коcмической станции (МКС). Трансляция, как передает Trend со ссылкой на Ленту.Ru, ведется на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

Среди членов экипажа американские астронавты Раджа Чари, Том Маршберн и Кайла Бэррон. Также на борту Crew Dragon находится астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) Маттиас Маурер. Им предстоит провести на орбите около шести месяцев.

Финальная стадия сближения корабля со станцией началась в 02:27 по московскому времени. В трансляции НАСА подтвердили успешную стыковку, которая проходила в автоматическом режиме.