Crew Dragon-3 состыковался с МКС
Корабль Crew Dragon американской компании SpaceX с четырьмя астронавтами на борту стартовал к Международной коcмической станции (МКС). Трансляция, как передает Trend со ссылкой на Ленту.Ru, ведется на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).
Среди членов экипажа американские астронавты Раджа Чари, Том Маршберн и Кайла Бэррон. Также на борту Crew Dragon находится астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) Маттиас Маурер. Им предстоит провести на орбите около шести месяцев.
Финальная стадия сближения корабля со станцией началась в 02:27 по московскому времени. В трансляции НАСА подтвердили успешную стыковку, которая проходила в автоматическом режиме.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Проблемы в связи с COVID-19 должны быть решены совместными усилиями международных организаций - помощник президента Таджикистана
Лента новостей
В ближайшее время будут обнародованы результаты мониторинга на азербайджанских телеканалах - Севиндж Алиева
В Азербайджане необходимо предпринять шаги по производству автомобилей с электродвигателем - депутат
Названы прогнозируемые поступления в госбюджет Азербайджана от акцизных сборов на алкогольную продукцию
Во время поездки на освобожденные территории Азербайджана я был поражен темпами строительства дорог и Физулинским международным аэропортом - Джон Килклуни
Посещая освобожденные от оккупации территории Азербайджана, мы стали свидетелями армянского вандализма - Боб Блэкман
Госбюджет Азербайджана на 2022 г. является более социально ориентированным, чем предыдущие - депутат
В Азербайджане число трудовых договоров увеличилось на 400 тысяч - министр труда и социальной защиты населения
Музыкант из Британии создал потрясающий синтез "Карабах шикестеси" и хита группы Queen "We Will Rock You" (ВИДЕО, ФОТО)
В период пандемии COVID-19 Азербайджан, в отличие от других стран, не стал привлекать кредиты – глава минфина
Держатели кредитных и такситных карт MasterCard, выпущенных в Азербайджане, смогут в Турции совершать платежи в рассрочку - Эрдем Чакар