AstraZeneca откроет новый центр разработки препаратов против COVID-19
Новый центр компании AstraZeneca по разработке препаратов против COVID-19 стоимостью 1 млрд фунтов стерлингов ($1,3 млрд) откроет во вторник британский принц Чарльз, сообщают СМИ, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
"Наш новый центр в Кембридже поднимает планку для устойчивых исследований и разработок в нашей отрасли", - говорится в заявлении генерального директора AstraZeneca Паскаля Сорио.
Он отметил: "Это позволит нам преодолеть новые границы в понимании биологии болезней, предоставить пациентам лекарства, меняющие жизнь, и обеспечить следующий этап роста нашей компании".
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