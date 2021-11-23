AstraZeneca откроет новый центр разработки препаратов против COVID-19

Новый центр компании AstraZeneca по разработке препаратов против COVID-19 стоимостью 1 млрд фунтов стерлингов ($1,3 млрд) откроет во вторник британский принц Чарльз, сообщают СМИ, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Наш новый центр в Кембридже поднимает планку для устойчивых исследований и разработок в нашей отрасли", - говорится в заявлении генерального директора AstraZeneca Паскаля Сорио.

Он отметил: "Это позволит нам преодолеть новые границы в понимании биологии болезней, предоставить пациентам лекарства, меняющие жизнь, и обеспечить следующий этап роста нашей компании".