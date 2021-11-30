Синяки на коже отнесли к симптомам онкологии

Синяки на коже могут говорить о развитии рака крови, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

"Сначала они выглядят как красные пятна, которые со временем меняют цвет, темнеют и часто начинают болеть", - поясняют медики, отмечая, что их сложнее обнаружить на темной коже.

К другим признакам этого онкологического заболевания относят необъяснимую потерю веса, шишки на теле, одышку, потливость ночью, появление в организме человека тяжелых инфекций, лихорадку, сыпь или зуд, а также боли в костях и суставах, усталость, которая не проходит после сна или отдыха и бледность.

Врачи уточнили, что симптомы рака крови появляются медленно. При этом у некоторых людей они и вовсе могут отсутствовать. Врачи подчеркивают, что недуг можно вылечить благодаря своевременной диагностике. Так, пятилетняя выживаемость при этом заболевании составляет в среднем 70%, подвели итог эксперты.