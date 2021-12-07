ВОЗ оценила уровень вакцинации населения от COVID-19

В мире 7 декабря 2021 01:24 (UTC+04:00)
ВОЗ оценила уровень вакцинации населения от COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценила, что более 100 стран не имеют 40-процентного охвата населения прививками от COVID-19, и более половины из них рискуют не достичь этой цели, поставленной ВОЗ. Об этом сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

«Более 100 стран все еще не достигли цели в 40 процентов, и более половины из них, находящиеся в основном в Африке, рискуют не достичь ее к концу этого года в основном из-за того, что у них нет доступа к вакцинам, в которых они нуждаются», — рассказал об уровне вакцинации Гебрейесус.

Также глава организации напомнил, что сейчас более 80 процентов имеющихся в мире вакцин ушли в страны G20, тогда как государства с низкими доходами, большинство из которых африканские, получили для людей лишь 0,6 процента произведенных вакцин. «Чем дольше будет сохраняться вакцинное неравенство, тем больше возможностей будет у вируса распространяться и мутировать способами, которые никто не может предотвратить или предвидеть», — сказал он.

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